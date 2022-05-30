Команда Мастерской театра и кино «iКиноша» стала победителем Всероссийского питчинга юных кинематографистов и в числе пяти детских киностудий России в 2021 году выиграла президентский грант в размере 400 тысяч на создание фильма. Работа была завершена осенью 2021 года. На днях картина «Равно жизнь» стала лауреатом Международного кинофестиваля «Свет Миру. Дети», проходившего в Ярославле.
«Идею фильма мы придумали случайно. Друзья моих студийцев, школьники 12—17 лет, были задержаны на одном из митингов в Челябинске. Эта история очень взволновала ребят, мы долго обсуждали тему. У нас родилась идея снять фильм о шести друзьях, у каждого из которых была своя личная причина пойти на митинг: от идейной убежденности до несчастной любви. Так мы придумали сюжет», — рассказывает руководитель Мастерской «iКиноша» Таисия Боровик.
Фильм сейчас путешествует по фестивалям, поэтому в открытый доступ авторы его пока выкладывать не могут. Но он рекомендован к просмотру и обсуждению подростками вместе со взрослыми членом Союза кинематографистов РФ Татьяной Мирошник. На днях такое обсуждение состоялось в парке «Россия — Моя история» с участием уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.
Основная идея художественного фильма «Равно жизнь», по словам Таисии Боровик: «Кто владеет сердцами подростков — владеет будущим. И получается, что владеет тот, кто успел, кто сильнее, кто доходчивее. Финал у нашего фильма печальный».
Проект реализован с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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