На интерактивной семейной выставке-игре «КнигаКвест», которая стартовала в музее в марте и продлится до июня, придумали новый мастер-класс, на этот раз для детей.

Миниатюрная книга — это отдельный жанр, и в Музее решили, что юным читателям можно попробовать свои силы в создании так называемой livre d'artiste. Это авторская книга, с самостоятельно сочиненным сюжетом и художественным оформлением. На выставке ребята знакомятся с книгами современных авторов и создают собственную книжку-малышку. Родители могу помочь советами, не более. Книгу создает один человек: и макет, и текст, и иллюстрации.

Начало мастер-класса — 16 апреля в 14:00.

Интерактивная выставка «КнигаКвест» будет работать в Челябинском музее изобразительных искусств до 5 июня.