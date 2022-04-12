На интерактивной семейной выставке-игре «КнигаКвест», которая стартовала в музее в марте и продлится до июня, придумали новый мастер-класс, на этот раз для детей.
Миниатюрная книга — это отдельный жанр, и в Музее решили, что юным читателям можно попробовать свои силы в создании так называемой livre d'artiste. Это авторская книга, с самостоятельно сочиненным сюжетом и художественным оформлением. На выставке ребята знакомятся с книгами современных авторов и создают собственную книжку-малышку. Родители могу помочь советами, не более. Книгу создает один человек: и макет, и текст, и иллюстрации.
Начало мастер-класса — 16 апреля в 14:00.
Интерактивная выставка «КнигаКвест» будет работать в Челябинском музее изобразительных искусств до 5 июня.
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