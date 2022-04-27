В Челябинске детей до 12 лет пускают в кино бесплатно

Правда, только в одном кинотеатре

В мягких кинотеатрах «Мегаполиса» в Челябинске на некоторые фильмы и мультики с маркировкой 0+, 6+ и 12+ детей пускают бесплатно. Такие сеансы на сайте кинотеатра отмечены специальной плашкой, в списке в основном анимационные фильмы. Специально покупать ничего не нужно, взрослый выбирает билет для себя, а соседнее кресло автоматически бронируется для ребенка.



Прямо сегодня можно посмотреть «Зверополис 2», если вы еще не видели, мультфильмы «Мальчик-дельфин» и «Братцы кролики». Все картины промаркированы 6+.



Добавим, что в кинотеатр «Знамя» бесплатно могут ходить дети до 5 лет — без предоставления отдельного кресла. В сети «Киномакс» действует ограничение до 3 лет.

