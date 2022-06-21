До 1 июля в Челябинской области продлен совместный флешмоб киностудии «Союзмультфильм» и Театра кукол имени Вольховского. За интересную, искреннюю фотографию ребенка в образе любого из героев советских мультиков Театр кукол дарит билеты.
«Легендарная киностудия подарила миллионам мальчиков и девочек всей страны крокодила Гену, Карлсона, почтальона Печкина, Зайца и Волка из „Ну, погоди!“ и десятки других персонажей. Эти герои любимы детьми вне зависимости от возраста. Всем ребятам, которые до 1 июля придут на спектакль в образе мультгероя „Союзмультфильма“, мы подарим пригласительный билет на спектакль „Винни-Пух для всех, всех, всех“», — сообщил заместитель директора Театра кукол им. В. Вольховского Никита Плеханов.
Можно сфотографироваться в образе любимого героя и выложить в сеть «ВКонтакте» с хештегом #я_в_Союзмультфильме. Кроме того, нужно отметить в посте с фотографией сообщества «Союзмультфильма» (@soyuzmultfilm) и Театра кукол (@teatrkukol74). Количество призов пока неизвестно, но в театре обещают, что все талантливые работы будут обязательно отмечены.
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