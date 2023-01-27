В Челябинске будут вязать мягкие книги для слепых детей

Для участия в проекте приглашают всех желающих

Челябинские волонтеры будут делать мягкие объемные книги для незрячих детей. Как правильно сшить такую, рассказывают на мастер-классах в Челябинской библиотеке для слепых и слабовидящих.







Весь текст и картинки в книгах — объемные, вязаные или вышитые, чтобы ребенок мог на ощупь узнать, как выглядят животные и окружающие предметы. Челябинская библиотека — единственное место в городе, где есть книги такого формата, по ним проводят уроки чтения для детей.

Сейчас библиотека набирает желающих шить детские книги. Здесь много нюансов: предметы нужно изображать достоверно, а внизу должна быть специальная линия, чтобы ребенок не держал книгу вверх ногами. Все книги делаются вручную, из подручных материалов: пряжи, фетра и ткани. Проводят мастер-классы специалисты центра детского чтения «Точка удивления». Планируется минимум 10 занятий.

Часть готовой литературы останется в фонде библиотеки для слепых, а некоторые экземпляры покажут в других городах региона и подарят небольшим районным библиотекам.