В Челябинске будут крутить премьеры документалок с западных фестивалей

С 22 сентября стартует марафон кино о новой культуре Beat Weekend

С 22 сентября в 12 крупных городах России стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend — 2023. Каждый год на нем показывают самые громкие документальные премьеры с американских и европейских фестивалей.



Все фильмы — про новую культуру: режиссеров, музыкантов и художников.

Из интересного в программе — «Линч/Oз», в котором по косточкам разбирают сцены из культовых работ режиссера Дэвида Линча («Твин Пикс», «Синий бархат», «Малхолланд-драйв»); «Меня зовут Альфред Хичкок» о том, как фильмы из 20-х нужно смотреть сейчас; «Сны отеля „Челси“» про популярный в 70-х приют для нью-йоркской богемы.

Самая необычная работа фестиваля — документалка «32 звука» Сэма Грина. Ее нужно не смотреть, а слушать. Задумано, что зрители будут закрывать глаза и представлять происходящее только на слух.

Среди звуков — песня последней в своем роде гавайской птицы, сочинение Джона Кейджа «4.33», философская загадка о дереве, падающем в лесу, где никого нет. Отрезки со звуком разбавлены комментариями голливудских звукооператоров и саунд-дизайнеров, которые объясняют, как то, что мы слышим, влияет на восприятие.

Всего запланировано 13 показов, идти они будут с 22 сентября до 1 октября по несколько в день в «Синема парке». Расписание показов есть на сайте фестиваля Beat Weekend — 2023, 18+.