В Челябинске Бессмертный полк будут сопровождать музыканты

По маршруту установят сцены для артистов

9 мая 2022 года в акции «Бессмертный полк» в Челябинске будут участвовать 100 тысяч человек. Весь путь — от ЮУрГУ до Аллеи Славы — колонну памяти будет сопровождать живая музыка.



На всем пути памятного шествия установят сцены, где будут выступать музыканты и танцоры: петь песни, играть на музыкальных инструментах, читать стихи.

«Мы не смотрели на опыт других городов и регионов, решили действовать сами. В этом году к нам обратились с просьбой поставить музыкантов прямо внутри колонны. Но этот вопрос мы пока не решили»,— комментирует руководитель дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области Диана Малышева.

Напомним, в последний раз в шествие Бессмертного полка в Челябинске проходило в 2019 году. Тогда в акции участвовало более 80 тысяч горожан. В 2020 и 2021 годах акция «Бессмертный полк» проходила только в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений.