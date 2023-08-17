Это небольшой магазин, куда челябинцы много лет приносят книги из домашних библиотек: за небольшие деньги или совсем даром. Когда место на стеллажах, столах, табуретках и на всех поверхностях заканчивается, владелица книжной лавки Ульяна Чиняева устраивает бесплатную раздачу книг за репост в ВК.
«Наступает такой момент, что книги заполняют все пространство, и мы их раздаем. Можно выбрать десять любых книг, но на специальных стеллажах. В магазине сейчас примерно семь тысяч книг, из них раздадим не меньше пятисот, я думаю. Кроме книг раздаем значки, открытки и сувениры»,
— рассказывает Ульяна.
Книги в лавке стоят в среднем сто рублей. Как правило, это советские издания: от классической литературы до научно-популярной и технической. По опыту хозяйки книжной лавки, поток литературы из домашних библиотек в букинистические магазины с каждым годом только растет.
Книги в лавке стоят в среднем сто рублей. Как правило, это советские издания: от классической литературы до научно-популярной и технической. По опыту хозяйки книжной лавки, поток литературы из домашних библиотек в букинистические магазины с каждым годом только растет.