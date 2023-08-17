В Челябинске бесплатно раздают старые книги

«Книжная лавка БУКвально» таким образом освобождает место для новых

«Наступает такой момент, что книги заполняют все пространство, и мы их раздаем. Можно выбрать десять любых книг, но на специальных стеллажах. В магазине сейчас примерно семь тысяч книг, из них раздадим не меньше пятисот, я думаю. Кроме книг раздаем значки, открытки и сувениры»,

— рассказывает Ульяна.

Книги в лавке стоят в среднем сто рублей. Как правило, это советские издания: от классической литературы до научно-популярной и технической. По опыту хозяйки книжной лавки, поток литературы из домашних библиотек в букинистические магазины с каждым годом только растет.

По десять книг бесплатно раздают с сегодняшнего дня, 17 августа, до 10 сентября в «Книжной лавке БУКвально» на Кировке.Это небольшой магазин, куда челябинцы много лет приносят книги из домашних библиотек: за небольшие деньги или совсем даром. Когда место на стеллажах, столах, табуретках и на всех поверхностях заканчивается, владелица книжной лавки Ульяна Чиняева устраивает бесплатную раздачу книг за репост в ВК.