В Челябинске 9-часовой джазовый концерт-марафон проходит под открытым небом

Организаторы решили провести эксперимент

На летней эстраде Арт-сквера в Челябинске продолжаются выступления музыкантов в рамках международного джазового фестиваля «Какой удивительный мир». В этом году девятичасовой концерт-марафон впервые решили провести под открытым небом, передает журналист ИА «Первое областное».

В этом году фестиваль проходит в 22-й раз, но никогда еще многочасовой концерт-марафон не проходил под открытым небом. В этом году решили провести эксперимент. И, кажется, он удался: час за часом интерес к доносящимся со сцены джазовым мелодиям возрастает. Если в начале концерта около сцены было всего 250 человек, то сейчас зрителей в разы больше. Послушать музыкантов приходят горожане всех возрастов: и дети, и взрослые, и пожилые люди.

Сегодняшний концерт — только начало: фестиваль будет идти до 7 сентября, и с завтрашнего дня мероприятия будут проходить в концертных залах.