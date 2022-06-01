В Челябинске 3 июня откроется выставка песочных скульптур

На площадке проведут концерт, а на следующий день сыграют спектакль

3 июня в Горсаду им. Пушкина стартует фестиваль песочных скульптур. На площадке за аттракционами скульпторы из разных городов страны создали девять композиций из песка. Тема фестиваля — сказки народов мира.



Из песка слеплены Малыш и Карлсон, Хозяйка Медной горы, Золушка с сестрами и мачехой, бременские музыканты и другие герои сказок. В центре — большой песочный замок высотой 6,5 метра. Над ним неделю работали три скульптора из Архангельска.

На открытии 3 июня в 12:00 запланирован концерт с участием воспитанников детских школ искусств и музыкантов студии «Бэби-джаз». Также в программе — шоу мыльных пузырей и игры с аниматорами.

В субботу, 4 июня, в 12:00 на площадке состоится детский спектакль «Хозяйка Медной горы». Сказку подготовили актеры Нового художественного театра. Продолжительность представления — 1 час 30 минут. Вход свободный.

Мероприятия на площадке планируют проводить каждый выходные с 12:00 до 14:00, возможны изменения.

Выставка песочных скульптур будет работать в будни с 10:00 до 21:00 и до 22:00 в выходные дни. Расписание актуально до сентября 2022 года.