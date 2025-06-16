В Челябинске 21 июня в парке Гагарина пройдет Сабантуй

Гости смогут погрузиться в культуру татарского и башкирского народов

21 июня в челябинском парке им. Ю. А. Гагарина пройдет городской Сабантуй (0+) — праздник окончания весенних полевых работ. Мероприятие объединит представителей разных национальностей и вероисповеданий Южного Урала, рассказали в комитете культуры Челябинской области.

На нескольких площадках парка гостей ждут развлечения на любой вкус: от конкурсов и национальных игр до танцев, спортивных состязаний и мастер-классов. Посетители смогут погрузиться в атмосферу традиций татарского и башкирского народов, увидеть национальные юрты и подворья, а также выставку предметов быта. Откроется праздник торжественным поднятием флага Сабантуя.

В концертной программе примут участие артисты из Татарстана и Башкортостана, а также творческие коллективы Челябинска и области. Главными звездами станут этно-шоу ZAINETDIN и Ильнат Фархуллин.

Для детей будет работать отдельная сцена, а для любителей творчества — мастер-классы по изготовлению национальных предметов. Состоится награждение победителей конкурса макетов юрт «Традиции Сабантуя».

Автор: Дарья Давтян