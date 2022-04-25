В Челябинске 1 мая прогремит праздничный фейерверк

Залпы будут видны с новой набережной

1 мая в 22:00 на набережной реки Миасс прогремит праздничный салют. Об этом на аппаратном совещании в администрации сообщил замглавы Челябинска Сергей Авдеев. Салют пройдет у памятника Столыпину.



«Праздничный фейерверк состоится в рамках празднования присвоения Челябинску звания города трудовой доблести», — сообщил Сергей Авдеев.

На праздничный салют в Первомай из городского бюджета уйдет 1 миллион рублей.

Напомним, что в этом году салюты 1, 9 мая и в День города организует компания «Фейерверк». На запуск всех трех направят около 4 миллионов рублей. Как сказано в техническом задании, каждое шоу длится от 10 до 12 минут. Зрители увидят «кометы», «короны», «ромашки», «хризантемы», «пионы», «разноцветные хвосты», «сферы» и «цветочную волну».

После каждого фейерверка подрядчику нужно будет навести порядок на территории, где проводился запуск.