Гребенщиков без обиняков и без иронии считался сначала отцом питерского рока, а потом патриархом всего русского рока. Рока, который в России родился как протест, как молодой манифест свободы, и на этих волнах все 1990-е и начало 2000-х им, манифестом, и был.
БГ умудрился сохранить (с 1972 года!) здравость и красоту. А еще тонкую эстетику и музыкальность текстов. Его по-прежнему любят те, кто на его песнях вырос, и заново открыли ребята, рожденные в 2000-х. Они услышали его музыку и строчки как свое экзистенциальное откровение: трудно сформулировать, но ощущение вневременной свободы откликнулось.
«Каждый концерт „Аквариума“ — почти магический ритуал, после которого остается только ощущение праздника», — справедливо подмечают организаторы, компания «Живой звук».
«„Аквариум“ существует вне времени. Несущественно, сколько нам лет. Важно, что есть люди, которые хотят заниматься вместе священным делом», — говорит сам Борис Гребенщиков.
Концерт БГ — 21 февраля в Конгресс-Холле. Скрестим пальчики, чтобы ничего не отменили.