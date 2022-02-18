В Челябинске выступит Борис Гребенщиков и группа «Аквариум»

Концерт состоится 21 февраля в Конгресс-Холле

Борис Гребенщиков приезжает в Челябинск с юбилейным концертом: 50 лет назад питерские студенты (один математик, другой врач), подражавшие The Beatles, впервые спели перед пионерами. Рок на русском языке тогда трудно было вообразить, поэтому, когда через четыре года группу «Аквариум» показали по телевидению, неудивительно, что только в категории «музыкальные пародисты».Гребенщиков без обиняков и без иронии считался сначала отцом питерского рока, а потом патриархом всего русского рока. Рока, который в России родился как протест, как молодой манифест свободы, и на этих волнах все 1990-е и начало 2000-х им, манифестом, и был.БГ умудрился сохранить (с 1972 года!) здравость и красоту. А еще тонкую эстетику и музыкальность текстов. Его по-прежнему любят те, кто на его песнях вырос, и заново открыли ребята, рожденные в 2000-х. Они услышали его музыку и строчки как свое экзистенциальное откровение: трудно сформулировать, но ощущение вневременной свободы откликнулось.

«Каждый концерт „Аквариума“ — почти магический ритуал, после которого остается только ощущение праздника», — справедливо подмечают организаторы, компания «Живой звук».

«„Аквариум“ существует вне времени. Несущественно, сколько нам лет. Важно, что есть люди, которые хотят заниматься вместе священным делом», — говорит сам Борис Гребенщиков.

Концерт БГ — 21 февраля в Конгресс-Холле. Скрестим пальчики, чтобы ничего не отменили.