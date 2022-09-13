На сцене Молодежного театра с 6 по 9 октября состоятся показы спектаклей Театра юного зрителя из Нягани. Труппа впервые побывает в Челябинске в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Любопытно, но ТЮЗ — единственный театр в Нягани и единственный детский театр в ХМАО!
Челябинским зрителям покажут спектакли для детей разного возраста. Например, сказки для малышей — «Колобок», «Муха-Цокотуха». Эти постановки, как сейчас говорят, иммерсивные — то есть играются очень близко к зрителям и включают детей в действие. Например, «Колобка» можно раскрашивать, а с Мухой-Цокотухой учиться говорить по-французски. Постановки камерные, зрителей планируется немного, так что успевайте покупать билеты!
Истории для детей постарше — «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и «Волшебная лампа Аладдина». Спектакль про Йоханну, а точнее про двух мальчиков, Берру и Ульфа, основан на сказке Ульфа Старка. Это житейская история про двух подростков, которые нашли себе друга — дедушку из дома престарелых. Спектакль традиционно камерный. Но очень душевный и несет детям что-то очень важное о дружбе и любви. Иначе как объяснить, что на «Большом детском фестивале» 2022 года именно этот спектакль, скромный и без спецэффектов, одержал победу.
Справка. БТФ — фестиваль детских фильмов и спектаклей, организованный Сергеем Безруковым. На фестивале выбирают лучшие детские проекты года. А в жюри — только дети!
А еще в Челябинск привезут подростковые постановки «Я есть!» и «ALOLAJ. История в 12 струнах». Многие спектакли няганского театра получали дипломы театральных фестивалей и входили в лонг-листы детской версии театральной премии «Золотая маска».
В обмен на няганские гастроли челябинский театр привезет северным зрителям свои спектакли — «Лесные сказки», «Ван Гог. Автопортрет», «Человек из Подольска», «Душа подушки», «Давай никуда не улетим, Ежик...».
«Программа „Большие гастроли“ позволяет нам выйти за пределы своего региона, увидеть театральные постановки, на которые мы и наши зрители могли бы никогда не попасть. А там бьет ключом театральная жизнь и наши коллеги создают свои удивительные миры. Это очень полезная история как для самих театров, так и для жителей городов, расположенных на приличном расстоянии. Нягань — небольшой, но современный город, театр там идет в ногу со временем и делает удивительные вещи», — делится Галина Братышева, директор Молодежного театра.
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