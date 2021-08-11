В Челябинск с творческой встречей приезжает автор скандальной пьесы про Сталина

Мировая премьера «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» в Камерном театре наделала много шума не только в городе

В зале Союза театральных деятелей 12 августа состоится творческая встреча с драматургом Артуром Соломоновым. Его сатирическая пьеса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» наделала много шума на стадии публикации и еще больше — в момент мировой премьеры постановки в Челябинском Камерном театре. Город весной разбился на два лагеря: те, кому пьеса понравилась, и те, кто выходил потом на одиночные пикеты, требуя призвать к ответу автора, художественную труппу и режиссера. А сам Соломонов до конца так и не верил, что пьесу поставят на сцене.





Страсти поутихли, спектакль стал репертуарным, но из ряда камерных постановок выделяется. Неслучайно именно показом «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» будет закрываться театральный фестиваль «Камерата — 2021».

Вход на творческую встречу свободный, но необходима регистрация.