В Челябинск с лекцией приезжает главный редактор издательства Tatlin

Архитектор Эдуард Кубенский впервые в Челябинске, вход на лекцию свободный

«О том, зачем нужно хоронить разрушенные дома, как построить храм без материалов, откуда на Урале появились орхидеи, куда исчез малахит, для чего нужно смыть в канализацию весь архитектурный авангард, как всего за 50 лет городу можно стать мировой столицей и о многом другом расскажет человек, научившийся брошюровать городские площади и улицы в книги»,

— так сформулированы темы лекции Эдуард Кубанского.





На встречу с Эдуардом Кубанским 9 декабря в Доме архитектора вход свободный, ссылку на регистрацию легко найти в пабликах Домарха. Начало — в 15:00.

Челябинский Дом архитектора объявил о том, что в город впервые приезжает создатель и главный редактор издательства Tatlin, архитектор Эдуард Кубанский. Его лекция «Город между строк» открывает проект «Картография», который пройдет на площадке Домарха в декабре и январе.Издательство Tatlin известно тем, что кроме того, что выпускает книги, реализует общественные проекты: выставочные залы, городские парки, пространства улиц, телепередачи и даже законодательные инициативы городских властей.