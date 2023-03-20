В Челябинск с лекцией приезжает арт‑гид из Нижнего Новгорода

Ирина Маслова и руководитель проекта Art1 Марина Денкевич будут рассказывать о художественных практиках в городе

В понедельник, 20 марта, в новом пространстве челябинского Дома архитектора под названием «Цоколь» состоится открытая лекция городского исследователя Ирина Масловой из Нижнего Новгорода.



Ирина Маслова — арт-гид, которая придумала и устраивала архитектурные и искусствоведческие экскурсии, когда это еще не было так модно, как сейчас. Ей было интересно рассказывать горожанам о том, как развивается городская архитектура, как сосуществует рядом со стариной современное искусство. Ее тема — прогулки-перформансы и новые форматы взаимодействия с городской средой. На ее «городские экспедиции» подписано десять тысяч человек.



В Челябинске Ирина Маслова вместе с галеристом Мариной Денкевич (проект Art1) предлагает поговорить о том, как художники развивают город, наполняют его смыслами и современностью, перепридумывают морально устаревшие пространства, дают новое настроение. Кстати, нет речи о росписи стен или граффити.



Встреча пройдет в цоколе Дома архитектора, на входе подскажут, куда идти. Присутствовать могут все желающие, но регистрация обязательна. Начало — в 18:30.