9 декабря во дворце спорта «Юность» состоится концерт группы «Алиса» под названием «XXXX лет». Так Константин Кинчев и его музыканты красиво обозначили сорокалетие истории группы, потому что ни в какие суеверия из серии «40 лет не отмечают» они не верят.
В гастрольный тур «Алисы» по случаю красивой даты кроме Челябинска вошли города: Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Ростов-на-Дону, Владивосток... В некоторых из них «Алиса» дает не по одному концерту.
Из-за болезни Константина Кинчева неделю назад был отменен (и перенесен на лето) концерт в Новосибирске, но сегодня, 7 декабря, выступление в Спортивном комплексе имени Сухарева в Перми состоится по плану, во всяком случае билеты в продаже и информации об отмене нет.
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