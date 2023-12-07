В Челябинск с концертом приезжает группа «Алиса»

За два дня до выступления раскуплена примерно треть билетов

9 декабря во дворце спорта «Юность» состоится концерт группы «Алиса» под названием «XXXX лет». Так Константин Кинчев и его музыканты красиво обозначили сорокалетие истории группы, потому что ни в какие суеверия из серии «40 лет не отмечают» они не верят.



В гастрольный тур «Алисы» по случаю красивой даты кроме Челябинска вошли города: Москва, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань, Ростов-на-Дону, Владивосток... В некоторых из них «Алиса» дает не по одному концерту.



Из-за болезни Константина Кинчева неделю назад был отменен (и перенесен на лето) концерт в Новосибирске, но сегодня, 7 декабря, выступление в Спортивном комплексе имени Сухарева в Перми состоится по плану, во всяком случае билеты в продаже и информации об отмене нет.

