В Челябинск с концертной программой приедет Валерий Гергиев

Он будет дирижировать на Пасхальном фестивале

С 25 апреля по 15 мая в разных городах России пройдет XХIII Московский Пасхальный фестиваль. В Челябинск на выступление приедет объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством Валерия Гергиева, рассказали в Челябинской филармонии.

Пасхальный фестиваль, зародившийся в 2002 году по инициативе легендарного дирижера Валерия Гергиева и правительства Москвы, стал крупнейшим музыкальным форумом, ежегодно собирающим тысячи слушателей.

«Валерий Гергиев — ярчайший представитель петербургской дирижерской школы. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева вышел на новый уровень, освоив не только новые оперные и балетные партитуры, но и обширнейший симфонический репертуар. Он работает с ведущими оперными театрами и оркестрами мира», — отметили в пресс-службе Челябинской филармонии.

Программа Пасхального фестиваля посвящена памятным датам и юбилеям великих композиторов. В этом году солисты и музыкальные коллективы исполнят произведения Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Михаила Глинки.

Фестиваль пройдет в Концертном зале имени С. Прокофьева 7 мая.