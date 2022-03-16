В Челябинск с гастролями приехал Театр кукол из Кирова

Играть спектакли будут на учебной сцене ЧГИКа

«Мы привезли с собой спектакли, рассчитанные на малышей и школьников. Каждая из постановок очень динамична, требует смены декораций. Например „Горячая история № 1“ — подвижный спектакль молодого режиссера Никиты Шмитько, музыкальный, забойный. Там есть декорации, которые в определенный момент уезжают за кулисы. Но у сцены челябинского учебного театра нет карманов, пространства маловато. Завтра у нас уже первый спектакль, а сегодня мы пытаемся адаптировать постановки под сцену, чтобы атмосфера не пропала»,

— рассказывает Елена Павлова, заместитель директора кировского театра.

В Челябинском институте культуры 16 марта новые гости — несколько детских спектаклей привез Театр кукол из Кирова. Эти гастроли были запланированы еще в прошлом сезоне, но из-за пандемии график пришлось корректировать.Свои истории Театр кукол им. Афанасьева будет играть на учебной сцене ЧГИКа. Нынешняя площадка челябинского кукольного театра занята репертуарными спектаклями, да и подстроить гастрольные подстановки под сцену ДК ЧЭРЗ очень сложно. Впрочем, сцена студенческого театра тоже доставляет гостям сложности.17 марта челябинским зрителям покажут историю маленького белого медвежонка Умки, 18 марта — поучительный экшн про пожарных, а 19-го — счастливую сказку про настоящих друзей Носорога и Жирафу.Гастроли театра кукол — ответный визит кировского театра Челябинску. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» труппа нашего театра им. Вольховского уже побывала в Кирове и обрела там новых поклонников.Благодаря федеральной поддержке челябинский и театры из других городов могут открыть для себя всю Россию, познакомить жителей большой страны со своим творчеством. Челябинский театр в прошлые годы успел побывать с гастролями в Абакане, Ярославле и Томске. А театр из Кирова — даже в Чеченской Республике и Ингушетии.Напомним, что уже через месяц любые гастрольные проекты, кукольные спектакли и премьеры челябинского театра можно будет увидеть на новой сцене — в апреле Театр кукол торжественно переезжает в свое историческое здание. Там уже готова большая сцена с поворотными механизмами и маленькая площадка для камерных спектаклей и репетиций.Кстати, следующий визит кировского театра в Челябинск может состояться уже осенью. В октябре 2022-го Театр кукол им. Вольховского собирается проводить очередной фестиваль «Соломенный жаворонок». Прием заявок будет открыт в ближайшее время, и театр из Кирова ни за что не пропустит это событие.