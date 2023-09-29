В Челябинск с гастролями приехал Ханты-Мансийский театр кукол

На челябинской сцене актеры сыграли «Снежную королеву»

Сегодня, 29 сентября, в Театре кукол им. Вольховского открылись большие гастроли. С тремя спектаклями приехали артисты Ханты-Мансийского театра кукол.



В рамках больших обменных гастролей с 29 сентября по 1 октября приглашенная труппа сыграет на большой сцене современную интерпретацию сказки «Снежная королева», постановку по прозе современного автора Андрея Кутерницкого «Удивительная лошадь» и сказку по книге Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада».

«Задумка была давно, с 2018 года, и я рад, что она реализовалась. Мы сможем увидеть творчество Ханты-Мансийского театра. Обменные гастроли — это очень здорово. Труппы знакомятся с другими городами, это помогает нашей дружбе», — рассказывает директор Театра кукол им. Вольховского Павел Потапов.

Актеры челябинского театра в это время будут выступать со спектаклями в Ханты-Мансийске.