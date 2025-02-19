В Челябинск с гастролями приедет Тюменский театр кукол

Артисты привезут сразу три спектакля

В Челябинск в конце марта на гастроли приедет Тюменский театр кукол. На сцене Театра кукол имени Вольховского гости покажут спектакли для детей «Храбрый Юрка», «Сказки Сороки-белобоки. Рукавичка» и «Как Ежик Медвежонка спасал». Постановки уже появились в афише челябинского театра.

«Храбрый Юрка» (6+) — история о мальчике, который боялся спать на кровати, потому что под ней живет крокодил, боялся темных комнат, сохнущей простыни на кухне, гардероба и дедушкиного портрета на стене. Спектакль поднимает тему детских страхов и показывает, как бороться с ними. В Челябинске будет два показа 21 марта.

Также 21-го и затем 22 марта покажут «Сказки Сороки-белобоки. Рукавичка» (0+) — спектакль-игру для самых маленьких. Сказку разыгрывает та самая Сорока-белобока, которая печку топила и кашу варила. Постановка насыщена русскими народными закличками и потешками и знакомит малышей с народным творчеством и театром. Намечено четыре прогона в Челябинске.

Спектакль «Как Ежик Медвежонка спасал» (0+) поставлен по сказкам Сергея Козлова. На сцене появятся Ежик, Медвежонок, Заяц и Ослик. Все вместе они будут придумывать удивительные истории и мечтать о чуде. Это спектакль о красоте и дружбе, о счастье и смысле жизни. Показы запланированы на 22 и 23 марта, по два спектакля в один день.

В свою очередь, челябинские артисты покажут 21, 22 и 23 марта в Тюмени два спектакля — «Дон Жуан» (16+) и «Новый Робин-Бобин» (0+).