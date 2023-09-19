В Челябинск с гастролями приедет Ханты-Мансийский театр кукол

Приезжие актеры покажут три спектакля

С 29 сентября по 1 октября в Челябинск с гастролями приезжают артисты Ханты-Мансийского театра кукол. На сцене театра им. Вольховского они сыграют три спектакля. Об этом рассказали в министерстве культуры Челябинской области.



Играть будут современную интерпретацию сказки «Снежная королева», постановку по прозе современного автора Андрея Кутерницкого «Удивительная лошадь» и сказку по книге Ирины и Леонида Тюхтяевых «Зоки и Бада».

Актеры челябинского театра в это время будут выступать со спектаклями в Ханты-Мансийске.