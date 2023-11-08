В Челябинск с гастролями едут артисты Большого театра

На балет «Коппелия» раскуплены почти все билеты

На сцене Челябинского театра оперы и балета им. Глинки выступают артисты Большого театра (Москва). 10 и 11 ноября на сцене Челябинского театра оперы и балета играют балет «Коппелия» Мариуса Петипы и Энрико Чекетти.



Восстановил спектакль на музыку Лео Делиба московский режиссер-постановщик Сергей Вихарев. Играют на сцене молодые артисты Большого.

Билеты на 10 ноября уже раскуплены, а на дневной и вечерний сеансы 11 ноября осталось суммарно шесть билетов.

Артисты челябинского театра едут в Москву с ответными гастролями 21 ноября. Перед московским зрителем будут играть балет «Корсар» на музыку Адольфа Адана. Хореограф — Юрий Клевцов, бывший премьер Большого театра и руководитель челябинской балетной труппы.

Это пятые гастроли Большого театра в Челябинском театре оперы и балета.