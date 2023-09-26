В Челябинск привезут церковные предметы XIV века из собрания Московского Кремля

Экспозиция откроется 18 октября

18 октября в Историческом музее Южного Урала откроется выставка «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля». Это будет уже шестая выставка, подготовленная в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и Музеями Московского Кремля, сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

В экспозицию вошли церковные предметы, датированные XIV—XX веками. На выставке можно будет узнать о традициях украшения храмов, различных церковных церемониях, особенностях почитания икон. Некоторые памятники впервые покинули стены кремлевского музея.

К редким памятникам московской живописи рубежа XVI—XVII веков принадлежат Царские врата — символически и художественно значимая часть храмового убранства. Представленные на выставке врата с изображениями Благовещения и четырех евангелистов происходят из церкви Рождества Богоматери в Московском Кремле.

Одним из важнейших предметов в наборе литургической утвари и церковном убранстве каждого православного храма является напрестольный крест, символизирующий орудие казни Спасителя. На выставке будут представлены три напрестольных креста. Самый ранний выполнен в конце XVI века и украшен в популярной технике того времени — эмали по скани.

В собрании впервые будет представлен уникальный литургический прибор, созданный в неоготическом стиле во второй четверти XIX века. Этот комплект является единственным известным на данный момент примером евхаристических сосудов, изготовленных из стекла.

«Сегодня в Челябинск приехали четверо сотрудников Музеев Московского Кремля, которые станут кураторами выставки. Двое из них — реставраторы. Московские специалисты будут заниматься приемом предметов, монтажными работами по их размещению в витринах. Кураторы не только подготовят экспозицию, но и поработают с нашими экскурсоводами, которые ознакомят зрителей с предметами в дни проведения выставки. Для нас большая честь и гордость быть одним из немногих регионов России, с которыми у Музеев Московского Кремля заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Выставка будет работать до 21 января 2024 года в Большом выставочном зале Исторического музея Южного Урала.