В Челябинск привезут работы с фестиваля уральского кино «Ойка»

Крутить будут короткометражки и анимационный альманах

В октябре в нескольких городах Урала стартовал фестиваль независимого кино «Ойка». Конкурсные работы полностью посвящены традиционной местной культуре, атмосфере и чувствам местных жителей.



Показы уже прошли в Екатеринбурге, Перми и Тагиле. 14 октября фильмы привезут в Челябинск, а вместе с ними — анимационный альманах из четырех мультфильмов: о пещере Шульган-Таш, пермском зверином стиле, Невьянской иконе и урало-сибирской домовой росписи. Мультики участники фестиваля делали в командах на большом трехнедельном интенсиве.

В Челябинске будут крутить пять избранных работ с фестиваля 2023 года.

«Софья Хлебовна» Маргариты Кадацкой — документалист Рита приезжает в глушь, чтобы снять кино про камнерезов, но встречает местную жительницу Хлебовну. Весь фильм — это череда душевных разговоров и зарождение крепкой дружбы между людьми с разницей в 55 лет.

«Меня здесь нет» Вероники Непутиной — автобиографический мультфильм, нарисованный карандашом на бумаге, о тяжелой жизни девушки с расстройством деперсонализации. Это когда человек будто не управляет собой, а наблюдает со стороны, ему тяжело коммуницировать с миром и понимать себя самого.

Кадр из мультфильма «Меня здесь нет», реж. Вероника Непутина, 2021



«Кроны нагнетают ветер» Антона Ермолина — короткая драма, где в любовном письме природе смешались сюжеты Гоголя и Пелевина. Парень Юра следит за женой Зоей, которая охладела к нему. И не просто так. У девушки есть тайная связь: Зоя занимается любовью с ветром, дующим из устья реки Шалонь.

«Хайбулла» Рустема Шайхутдинова — во время голодной зимы 1922 года у башкирского крестьянина Хайбуллы пропадает единственный конь. Чтобы спасти свою семью от голода, герой отправится на поиски в голодающую деревню.

«Маленькие истории большого завода» Ивана Ханжина — анимационный фильм, который голосами детей рассказывает историю Саткинского завода огнеупорных материалов и забавные истории, которые помнят местные работники.

Показ всего один. 14 октября в Кинокультурном центре «Победа» в 18:00. Вход свободный, по регистрации. 16+