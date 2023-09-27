В Челябинск привезут проект Музеев Московского Кремля «Тебе, Небесному Царю»

Выставка откроется в Историческом музее Южного Урала

Выставочный проект Музеев Московского Кремля откроется 18 октября на площадке Исторического музея Южного Урала. Полное название выставки звучит так: «Тебе, Небесному Царю. Памятники русского благочестия в собрании Музеев Московского Кремля».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры региона, экспозиция создана специально для челябинцев и охватывает пять веков: от XIV века до начала XX столетия. Коллекция посвящена традициям украшения храмов, церковным церемониям, особенностям почитания икон. Некоторые экспонаты покинут стены кремлевского музея впервые.

Один из редких памятников московской живописи рубежа XVI–XVII вв. — Царские врата, значимая часть храмового убранства. На выставке представят врата с изображениями Благовещения и четырех евангелистов из церкви Рождества Богоматери в Московском Кремле. Кроме того, в Челябинск привезут три напрестольных креста, один из важнейших предметов в наборе литургической утвари и церковном убранстве. Самый ранний выполнен в конце XVI в. и украшен в популярной технике того времени — эмали по скани.

На выставке представят Евангелия, относящиеся к концу XIX — началу ХХ века. Одно из них, заключенное в ларец, было подарено генерал-губернатору Москвы Сергею Александровичу и его жене, великой княгине Елизавете Федоровне, игуменьей Ювеналией в 1903 году.

«Я уже не раз подчеркивал, что благодаря нашему сотрудничеству с Музеями Московского Кремля мы имеем возможность знакомиться с удивительными экспонатами. И выставка „Тебе, Небесному Царю“ станет еще одним ценнейшим историко-культурным проектом, уникальным в масштабе не только нашего, отдельно взятого региона, но и всей Российской Федерации. Выставка будет интересна всем категориям посетителей, поскольку тематика охватывает значительный исторический период и содержит различные направления живописи, иконописи, декоративно-прикладного искусства, артефактов истории», — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.



Выставка будет проходить с 18 октября по 21 января 2024 года в Большом выставочном зале Исторического музея Южного Урала.