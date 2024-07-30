В Челябинск привезут полотна Ивана Айвазовского

Вместе с ними — макеты фрегатов, навигационные приборы и модели корабельных пушек

Новый сезон Челябинский музей изобразительных искусств откроет выставкой, посвященной искусству морского пейзажа. Как рассказали в музее, главными полотнами станут шедевры российского мариниста Ивана Айвазовского.

Откроется экспозиция 6 сентября в зале архитектора Александрова. Помимо работ знаменитого живописца в Челябинск привезут картины Боголюбова, Бенуа, Беггрова, а также макеты кораблей, пушек и морские приборы из собрания Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга.

Основной костяк выставки «В фарватере Айвазовского» займут большеформатные полотна, посвященные морской службе, путешественникам и, конечно, удивительной водной стихии.

Выставка будет работать в течение трех месяцев, до 8 декабря. Она станет третьей экспозицией из Центрального военно-морского музея имени Императора Петра Великого, привезенной для челябинцев.