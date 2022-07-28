В Челябинск привезут подлинники Пикассо

Серия графических работ будет дополнена мультимедийным контентом

В Челябинском музее искусств в начале сентября откроется выставка подлинников Пикассо. Гостям покажут коллекцию графических работ, которую специально для Эрмитажа собрали в Санкт-Петербургской галерее современного искусства PS Gallery.



Испанец Пабло Пикассо был очень дружен с поэтами-современниками, сам писал стихи и помогал друзьям издавать сборники произведений. Для каждого он рисовал свои иллюстрации и обложки. Это и вошло в коллекцию «Пабло Пикассо: художник среди поэтов». На выставке можно будет посмотреть, какие поэтические сборники выпускались в XX веке, прочитать историю дружбы художника с разными авторами, посмотреть наброски, скетчи и смешные иллюстрации. А в мультимедийном зале самые яркие графические работы «оживут» с помощью 3D-мэппинга и мультипликации.



Открытие выставки Пабло Пикассо в Челябинском музее искусств состоится 8 сентября. Ожидается, что на открытии будет владелец PS Gallery Павел Башмаков, который проведет авторскую экскурсию по экспозиции.



Напомним, благодаря сотрудничеству Музея искусств и PS Gallery челябинцы уже видели подлинники Дали и Кандинского.