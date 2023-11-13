В Челябинск привезут фильмы международного кинофестиваля «Послание к человеку»

Сеансы состоятся в кинотеатрах «Знамя» и «Победа» (бесплатно)

Оргкомитет 33-го Международного кинофестиваля «Послание к человеку», которые каждый год проходит в Санкт-Петербурге, подготовит специальную сжатую программу для Челябинска, своеобразное «Эхо» фестиваля. В эту программу вошли четыре полнометражные ленты из Международного и Национального конкурса «Послание к человеку», одна картина из спецпрограммы «Кино сверхреальности», еще один фильм из спецпоказа, а также подборка короткометражных фильмов.

Показ картин фестивальной программы, собравших аншлаги в Петербурге и Екатеринбурге, пройдет в Челябинске с 16 по 18 ноября на двух площадках: в «Победе» и «Знамени».

В программу «Эха» вошли две полнометражные российские картины: документальный фильм «Лёнечка» Ренаты Джало о знаменитом петербургском композиторе Леониде Десятникове и художественный фильм «Каникулы» Анны Кузнецовой с Дарьей Савельевой и Полиной Кутеповой в главных ролях (о том, как детский театральный коллектив ездил в Сочи на конкурс).



«Каникулы» — это первый полнометражный фильм Анны Кузнецовой, он получил Гран-при фестиваля актуального кино «Маяк». Дарья Савельева («Обычная женщина», «Привет, мама») и Полина Кутепова играют учительниц: молодую и взрослую, свободную и канцелярскую. Фильм и о детском театре, и о путешествии к морю, и о взрослении, и о том, как все трудно и ужасно важно, пока взрослеешь.



«Каникулы» (18+) покажут 18 ноября в 19:00 в кинотеатре «Победа», «Лёнечку» (18+) — 17 ноября в «Знамени», начало в 17:30.

Полина Кутепова в фильме «Каникулы» (film.ru)

Фильмом открытия 16 ноября в «Знамени» станет новый документальный фильм Алексея Федорченко («Овсянки», «Ангелы революции», «Война Анны») «Колбаса Митрофана Аксенова» (18+) — это библиотечный детектив о малоизвестном русском философе, предвосхитившем теорию Эйнштейна на 10 лет. Кроме того, в Челябинске будет представлен игровой полнометражный фильм «Ниша» режиссера Антона Ермолина, завоевавший два приза на Международном кинофестивале дебютных картин «Дух Огня».



Отдельно собрана программа короткометражек, одним из фильмов которой, кстати, стала дебютная работа студента Челябинского института культуры Сергея Строганова «Страберифилдс форевер» (18+). Сергей Строганов выступил и продюсером, и режиссером, и оператором, и сценаристом документальной картины. Это короткометражка о молодом человеке из провинциального городка, который по-взрослому переосмысливает свой детский опыт, развод родителей, отношения с отцом и мамой.

Кроме этого фильма в сборник «Для личного просмотра: короткий метр конкурсных программ» вошли «Белый дом», режиссер Камиль Дюмортье (Франция), «Протезы» Сиддхарта Потаде и Нихила Ламы (Индия), «Фильм, который вы увидите» Максима Мартино (Франция), «Шанхай весной», режиссер Сунь Сюнь (Китай). Короткий метр фестиваля «Послание к человеку» представят в «Знамени» 18 ноября в 15:00.

За 33 года на фестивале «Послание к человеку» были открыты имена нынешних классиков отечественной документалистики Виктора Косаковского, Сергея Дворцевого, Александра Расторгуева. С 2010 года президентом фестиваля стал режиссер и продюсер народный артист России Алексей Учитель. Полную программу фестиваля с сеансами можно найти на сайтах и в пабликах кинотеатров «Знамя» и «Победа».