В Челябинск привезут документальное кино с международного кинофестиваля

Крутить будут четыре избранные работы с «Флаэртианы‑2023»

26 и 27 октября в челябинском кинотеатре «Знамя» будут крутить избранные работы с Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана-2023».



Фильмы на конкурс жюри выбирает по одному главному принципу: они должны быть сняты в стилистике американского режиссера Роберта Флаэрти. Суть в том, чтобы показывать жизнь людей и никак не вмешиваться в процесс, чтобы все выглядело натурально и органично.

Из простого элемента объективности это уже переросло в эстетику с особой постановкой кадра, звуковыми и световыми решениями. За два дня в «Знамени» покажут четыре таких фильма-портрета с российского и международного конкурсов 2023 года.

В программе:

«КАФ» (2023) ливано-американского режиссера Джуд Шехаб. В работе она показывает жизнь тайной матриархальной религиозной организации, с которой ее семья связана уже три поколения. Это пугающая и одновременно чувственная работа о любви и нездоровой преданности.

Кадр из фильма «КАФ», Джуд Шехаб, 2023



«Дивный мир» (2023) тульского режиссера Ивана Власова о молодом солдате, который приезжает с передовой без ноги и пытается вернуться к обычной жизни.

«Тучи как люди» (2022) Евгении Леушкиной о мальчике Жене, который живет на Камчатке с приемной мамой, и осенью ему предстоит уехать жить в интернат.

Кадр из фильма «Тучи как люди», Евгения Леушкина, 2023



«Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране» (2023). Документальный роуд-муви, в котором журналистка Юлия Вишневецкая путешествует по стране вместе с цирковой труппой и тремя детьми.

В оба дня показы стартуют в 19:00, крутят по два фильма. После просмотра — обсуждение. Модерируют его ребята из кураторской группы «Клоповник».

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