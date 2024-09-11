В Челябинск прилетит «Соломенный жаворонок»

В этом году от желающих участвовать поступило рекордное число заявок

С 17 по 21 октября в Челябинске в 11-й раз пройдет международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослых. Площадкой «Соломенного жаворонка», как и прежде, станет театр имени Вольховского, но некоторые постановки перенесут на другие челябинские подмостки.

В этом году организаторам фестиваля поступило рекордное число заявок от российских и зарубежных театров — 73. Экспертное жюри выбрало для показа в Челябинске 11 работ от театров из Москвы, Ростова-на-Дону, Перми, Алматы, Сургута, Шанхая и других. Челябинск будут представлять постановки «Топ Топ» от Duet NEBOLET и «Дон Жуан» театра имени Вольховского.

Продажа билетов на постановки стартует уже завтра, 12 сентября.