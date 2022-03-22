В Челябинск приезжает выставка шоколада

25 марта в «Гагарин-Парке» установят шоколадные скульптуры и начнут проводить дегустации

В Челябинске полтора месяца будет работать музей шоколада «Шоколандия». В ТРК «Гагарин-Парк» установят 30 шоколадных фигур и расскажут об истории продукта. В стоимость билета входит дегустация бельгийского шоколада.



Экспозиция разделена на несколько зон. В первой покажут фильм об истории шоколада, в отдельном зале установят фигуры — шоколадный рояль и шоколадные гири. Часть скульптур прячут под стеклом, а часть дадут потрогать и понюхать — только так гости могут убедиться, что они из шоколада.





Рядом устроят дегустацию восьми видов бельгийского шоколада: например малиновый шоколад, лимонный, апельсиновый, экстрагорький и клубничный. Детей также приглашают на шоколадные мастер-классы.

Музей уже несколько лет гастролирует по городам России — экспонаты выставляли в Новокузнецке, Москве, Воронеже.

«Владельцы находятся в Гонконге. Также мы сотрудничаем с производителем бельгийского шоколада», — рассказывают организаторы «Шоколандии».

Билет для детей стоит 330 рублей, для взрослых — 380. Экспозиция будет работать с 25 марта до 9 мая.