В Челябинск приезжает металл-группа из Москвы «Эпидемия»

Рокеры представят новый альбом «Призраки и тени»

В челябинском клубе Ozz 14 апреля состоится юбилейный концерт уникальной российской группы «Эпидемия». Проекту исполняется 25 лет и за этот период рок-музыканты выпустили несколько культовых сюжетных метал-опер с фэнтэзи сюжетами вроде «Эльфийской рукописи», в записи которой принимали участие солисты «Арии», «Тролль гнет ель» и других групп.На концерте в Челябинске «Эпидемия» исполнит культовые хиты метал-опер, песни из старых альбомов и представит новый материал — альбом «Призраки и тени», выпущенный в конце 2021 года.Это первая за десять лет не сюжетная пластика группы, а просто сборник песен героического содержания. В центре сюжетов будут известные персонажи фантастических книг и комиксов. Средства на запись альбома «Призраки и тени» велась на краудфандинговой платформе Planeta. ru. За два месяца кампании фанаты группы собрали более 3,5 миллионов рублей.Концерт состоится 14 апреля, в 19:00, в клубе Ozz. Пожалуй, мы поставим тут 16+.