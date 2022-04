В Челябинск приезжает кабаре-метал-группа Tardigrade Inferno

Артисты из Санкт-Петербурга сочетают ресторанный романс с тяжелой рок-музыкой

10 апреля группа Tardigrade Inferno сыграет первый концерт в Челябинске. Название переводится не иначе как «Ад тихоходок», и оно отлично подходит к коллективу.



В своих песнях вокалистка Дарья Павлович рассказывает мрачные истории о ночных кошмарах, психлечебницах, утопленниках и злых гениях. И все это под темный кабаре-метал: агрессивное звучание смешивается с ресторанными романсами и получается комичное фрик-шоу, под которое хочется танцевать.





Это первый тур группы по России, он называется Tour Number One — в честь трека We are number one (это кавер на песню из сериала Lazy Town).

В Челябинске Tardigrade Inferno выступят в клубе OZZ 10 апреля в 19:00.