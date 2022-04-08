10 апреля группа Tardigrade Inferno сыграет первый концерт в Челябинске. Название переводится не иначе как «Ад тихоходок», и оно отлично подходит к коллективу.
В своих песнях вокалистка Дарья Павлович рассказывает мрачные истории о ночных кошмарах, психлечебницах, утопленниках и злых гениях. И все это под темный кабаре-метал: агрессивное звучание смешивается с ресторанными романсами и получается комичное фрик-шоу, под которое хочется танцевать.
Это первый тур группы по России, он называется Tour Number One — в честь трека We are number one (это кавер на песню из сериала Lazy Town).
В Челябинске Tardigrade Inferno выступят в клубе OZZ 10 апреля в 19:00.