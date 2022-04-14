После долгого перерыва челябинская джазовая дива Ульяна Пережогина приезжает из Москвы на историческую родину и дает концерт в музыкальном баре «ФортеПьяно».
Это будет совместное выступление с гитаристом, художественным руководителем «Уральского диксиленда» Валерием Сундаревым. Экстравагантная, темпераментная, яркая Ульяна, которую называли восходящей звездой российского джаза, несколько лет назад уехала из Челябинска в Москву, делает музыкальную карьеру в столице и редко выступает в родном городе.
Концерт состоится в субботу, 16 апреля. Вход свободный.
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