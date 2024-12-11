В Челябинск приедут звезды мировой оперной сцены

Анна Денисова и Борис Пинхасович выступят на предновогоднем концерте

Оперные солисты мировой величины выступят в Челябинске на концерте «Торжество классики». Предновогодний концерт классической музыки уже традиция для южноуральской филармонии. В этом году его украсят исполнительница Мариинского театра Анна Денисова и певец Михайловского театра Борис Пинхасович.

Как рассказали в филармонии, выступление солистов дополнит классическая музыка в исполнении государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением дирижера Алексея Рубина. В программе обещают арии, польки и марши из репертуаров Чайковского, Глинки, Моцарта и Штрауса.

Также по такому случаю концертный зал имени Прокофьева украсят тысячей живых цветов. Их разместят в фойе и на сцене.

Концерт «Торжество классики» состоится 12 декабря. Возрастное ограничение 6+.