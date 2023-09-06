В Челябинск приедут с гастролями три театра кукол

Челябинский театр кукол имени Вольховского уезжает сразу на несколько фестивалей

В сентябре и октябре на сцене Челябинского театра кукол имени Вольховского дадут спектакли театры кукол из Кургана, Магнитогорска и Ханты-Мансийска.

Главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок сообщил, что наш театр в первую неделю сентября уезжает на Камчатку на фестиваль «Эхо БДФ» со спектаклем «Полонез Огинского», следом принимает участие в XIX Международном фестивале кукольных спектаклей «Рязанские смотрины» со спектаклем «Годунов», в XII Международном фестивале театров кукол имени Сергея Образцова «Образцовфест» (с «Годуновым» же) и в VII Международном фестивале театров кукол «В гостях у Арлекино» в Омске (с «Неправильными сказками»).

«На это время на сцене театра будут идти спектакли наших друзей и коллег, которые очень давно не были в Челябинске. С гастролями приезжают Магнитогорский театр кукол „Буратино“, Курганский театр кукол „Гулливер“ и Ханты-Мансийский театр кукол», — рассказал Александр Борок.

«В труппе всегда очень тепло вспоминают времена, как раньше к нам приезжали со спектаклями наши коллеги, как хорошо мы общались, как это было здорово. Теперь возможность общаться осталась, по сути, только на фестивалях. Да и наш постоянный зритель давно выучил репертуар, для него гастролеры — еще один повод сходить в театр. Судя по тому, как быстро раскупают билеты, идея пригласить театры на челябинскую сцену имеет отклик»,

— отметил Никита Плеханов.

Заместитель директора Театра кукол по развитию Никита Плеханов рассказал, с каким энтузиазмом откликнулись на предложение о гастролях в Челябинске все три театра («Буратино» и «Гулливер» едут исключительно за свой счет, надеясь окупить расходы билетами).Если гастроли пройдут удачно, в Театре кукол сделают обмен спектаклями регулярным, например раз в месяц.Магнитогорский театр кукол «Буратино» приезжает на один день, 22 сентября, и даст четыре спектакля. Курганский театр «Гулливер» — на два дня, 26 и 27 сентября, будет играть по три спектакля в день. Ханты-Мансийский театр кукол — на три дня, с 29 сентября по 1 октября, в таком же режиме, как «Гулливер».