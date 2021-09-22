В Челябинск приедет петербургский театр балета Бориса Эйфмана

Южноуральцам покажут кардинально переработанный спектакль «Карамазовы»

16 и 17 ноября 2021 года в Челябинск приедет знаменитый театр балета Бориса Эйфмана из Санкт-Петербурга. Южноуральским зрителям покажут спектакль «По ту сторону греха», который стал новым пластическим и интеллектуально насыщенным прочтением спектакля «Карамазовы» по произведению Федора Достоевского, сообщает пресс-служба министерства культуры Челябинской области.

Известная во всем мире труппа, выступающая на сценах Европы, Азии, Северной и Южной Америки, уже приезжала в Челябинск: в 1978 году зрителям показали пять одноактных балетов, а в 2004 году балет выступил со спектаклем «Красная Жизель». В этот раз южноуральским поклонникам искусства покажут кардинально переработанный собственный спектакль «Карамазовы» 1995 года на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера и Модеста Мусоргского. По словам самого Бориса Эйфмана, заслуженного артиста России, это балетная психодрама о безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

«Балет „По ту сторону греха“ — попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности „широкой“ человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где „дьявол с Богом борется“. Принципиально отказавшись от переноса на балетную сцену ряда сюжетных линий романа, я сосредоточился на погружении в раздираемые противоречиями души главных героев»,— рассказал хореограф.

Спектакль пройдет 16 и 17 ноября на сцене театра оперы и балета имени Глинки. Билеты уже можно приобрести на сайте театра, а также в кассах.