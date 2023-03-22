В Челябинск приедет один из старейших оркестров России

Госоркестр России имени Светланова выступит на сцене филармонии

27 марта в Челябинске с единственным концертом выступит Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова и пианист, лауреат международных конкурсов Александр Ключко. За дирижерским пультом Дмитрий Юровский.

В программе заявлены произведения Сергея Рахманинова: Первый концерт для фортепиано с оркестром фа-диез минор и Симфония № 3 ля минор.

В этом году Госоркестру России им. Светланова исполнится 87 лет. Музыканты выступали и в Карнеги-холле в Нью-Йорке, и в Кеннеди-центре в Вашингтоне, лучших залах Вены, Парижа, Токио и на Красной площади в Москве. Последний раз симфонический оркестр им. Евгения Светланова приезжал в Челябинск 15 апреля 2022 года во время своего турне по России. Вместе с ним выступил один из самых ярких скрипачей Павел Милюков, он исполнял соло на легендарной скрипке Антонио Страдивари.

Концерт в Челябинске проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».





Текст: Дарья Малова