В Челябинск приедет известная исполнительница, играющая классику на ситаре

Она станет участницей международного фестиваля «Джаз на большом органе»

В Челябинске вновь соберутся виртуозы со всего мира, ведь с 25 по 28 сентября город в 11‑й раз примет фестиваль «Джаз на большом органе», основателем которого стал известный южноуральский органист Владимир Хомяков.

Изначально праздник музыки должен был показать всю уникальность органа — его стилистические горизонты, ритмы, гармоничные мелодии и необычные аранжировки, которые можно сыграть на инструменте. Но со временем челябинский фестиваль начал привлекать не только органистов, но и саксофонистов, тромбонистов, гитаристов и других талантливых музыкантов. Чего ждать челябинцам в этом году — рассказали в филармонии.

Откроется фестиваль на сцене концертного зала «Родина» с выступления органистов Андрея Бардина, Владимира Хомякова, саксофониста Игоря Паращука и тромбониста Виталия Владимирова. Вместе они исполнят джазовую программу.

Во второй день, 26 сентября, на сцену выйдет Субшри Джанардан. В мире ее знают как первую исполнительницу Вивальди, Моцарта и Баха на национальном индийском инструменте ситаре. Вместе с Субшри Джанардан выступят органисты Екатерина Мельникова и Вячеслав Золотовский, кларнетист Сергей Шитов и вокалистка Алла Туровская.

27 сентября челябинцев познакомят со звучанием сразу трех инструментов: дудука, саксофона, флейты. Позже программу продолжат органисты, саксофонист и арфистка из Москвы.

Завершится фестиваль 28 сентября ярким концертом, настоящим свидетельством культурного многообразия джаза.