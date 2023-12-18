Поезд прибудет в Челябинск 18 декабря в 17:30 и простоит на вокзале до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Праздничная детская программа с аниматорами начнется раньше. На вокзале будет открыта творческая мастерская, чтобы дети могли сделать собственную новогоднюю игрушку или подарок.
Специальный празднично украшенный поезд выехал из Великого Устюга 11 ноября, в его маршруте 60 городов России, в каждом из которых он останавливается на несколько часов. Сделать фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой, побывать в вагоне-лавке, фотокупе и вагоне-ресторане можно всем желающим, а в резиденцию Деда Мороза и на специальный квест нужно покупать билет (правда, их уже раскупили).
Впервые Дед Мороз отправился на поезде по городам страны в 2021 году, с тех пор было решено сделать его ежегодным.