В Челябинск на вручение народной премии «Светлое прошлое» приедет Игорь Костолевский

Известный актер приглашен в качестве специального гостя

30 января в Театре драмы им. Наума Орлова состоится восемнадцатая церемония вручения премии «Светлое прошлое». На торжество в качестве специального гостя приглашен советский и российский актер Игорь Костолевский — он известен ролями в фильмах «Звезда пленительного счастья», «…А зори здесь тихие», «Безымянная звезда», «Завтрак с видом на Эльбрус». Также на церемонию приедут певица Дина Гарипова, писатель Сергей Плотов, летчик Евгений Новоселов.



Народная премия «Светлое прошлое» вручается знаменитым землякам, которые сейчас живут за пределами Челябинской области. В этом году в числе одиннадцати номинантов параолимпийская чемпионка, пловчиха Валерия Шабалина, скульптор Виктор Митрошин, гитаристка Ирина Куликова, академик Международной академии лазерной медицины и хирургии Виктор Задков, генерал-полковник ФСБ в отставке Александр Царенко, журналист Николай Михайлов, дзюдоист, чемпион Олимпийских игр Мансур Исаев.

Проведут церемонию награждения народные артисты России Олег Митяев и Марина Есипенко. На сцене перед гостями выступит певица Дина Гарипова, а также уральский ансамбль «Ариэль».