В Челябинск на гастроли едет МХАТ

Московский театр имени Горького покажет спектакль «Пигмалион»

В начале декабря в Челябинске с гастролями выступят артисты МХАТ имени Максима Горького. На сцене Драмтеатра актеры сыграют комедию «Пигмалион». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минкульта.

Постановка по пьесе Бернарда Шоу рассказывает историю профессора Хиггинса, который на спор решает превратить деревенскую девушку Элизу Дулитл в настоящую леди. Вот только в ходе эксперимента он понимает, что Элиза — пример благородства и доброты, который всего лишь получил должную огранку. Постепенно профессор влюбляется в совершенство, которое сам же и создал.

Режиссером-постановщиком спектакля выступила народная артистка СССР Татьяна Доронина. В главных ролях предстанут заслуженная артистка России Ирина Фадина, заслуженная артистка России Наталья Пирогова, Олег Цветанович и другие.

Показ спектакля пройдет 4 и 5 декабря.