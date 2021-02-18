На сценах Театра оперы и балета, Филармонии и Зала органной и камерной музыке выступят российские и зарубежные музыканты. Они приедут по приглашению знаменитого пианиста Дениса Мацуева.
Авторский фестиваль Мацуева — это ежегодный праздник классической музыки в Челябинске. Денис Мацуев ни раз говорил, что в столице Южного Урала особенные зрители и очень мощная губернаторская поддержка. Еще бы, ведь именно с подачи Дениса Мацуева и одобрения губернатора Челябинский камерный оркестр Адика Абдурахманова «Классика» стал симфоническим. Сам маэстро презентовал новый оркестр
на одной из главных площадках страны, в зале «Зарядье».
Фестиваль Мацуева пройдет в Челябинске в три дня: 6, 7 и 8 апреля, а 8 и 10 апреля артисты фестиваля вместе с челябинским оркестром отправятся в Сатку и Троицк.
Уже сейчас на первый гала-концерт 6 апреля билетов осталось буквально чуть-чуть. Шоу пройдет в Театре оперы и балета, главные приглашенные гости и давние друзья Дениса Мацуева — оперная дива Хибла Герзмава, самый известный скрипач Европы, Юлиан Рахлин и виолончелист, лауреат конкурса Чайковского Нарек Ахназарян.
В программе, которую будет вести актер и музыкант Юлиан Макаров значатся классические произведения и немного импровизации. Челябинск располагает к джазу (как и программный концерт 8 апреля, Классика&Jazz), а Хибла Герзмава это музыкальное направление любит. Так что мы уже скрестили пальцы и надеемся услышать что-то смешное и грандиозное в исполнении одной из лучших сопрано мира.
Второй день фестиваля будет симфоническим: вместе с оркестром Адика Абдурахманова на сцене сыграют скрипачка и альтистка Сара мак Эльрави из Канады и пианистка Ева Геворгян, лауреат и победитель музыкальных конкурсов Испании, Германии, Италии, Польше, США, а также российского «Щелкунчика».
Третий, «джазовый» день фестиваля разделится на две площадки: в Филармонии сам Денис Мацуев будет исполнять джазовые вариации и самые популярные классические мелодии. А в зале камерной и органной музыки выступят стипендиаты «Новых имен». И среди этих ребят точно есть будущие звезды мировой сцены. Ведь еще недавно та же Ева Геворгян выступала именно благодаря этому фонду.
Кстати, если вы вдруг не успеете купить билеты на гала-концерт и заключительное джазовое шоу, помните: же сейчас Алексей Текслер ослабил ковидные ограничения и разрешил концертным площадкам продавать 75% мест в залах. И, возможно, к апрелю мировые звезды классики и сам Денис Мацуев будут играть при полных залах, а в кассах еще билеты.
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