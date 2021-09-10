Конкурс в старейшую и самую популярную в городе школу искусств, выпускники которой поступают в ведущие академии художеств и архитектурные институты, — стабильно больше четырех человек на место. Историческое здание на Свердловском проспекте физически не в состоянии вместить всех желающих учиться живописи. Поэтому новое просторное (3000 квадратных метров) помещение стало для школы чудесным подарком к 55-летию, которое отмечается в этом году.
«Сегодня день, когда сбылась мечта. Мечта многих детей города, наших педагогов. Еще в марте этого года мы даже мечтать не могли о таком подарке. Но так бывает: когда очень сильно чего-то хочешь, в силу вступает закон притяжения. Мы безумно рады и благодарны всем, кто причастен к этому событию», — говорила на торжественной церемонии директор Детской художественной школы искусств Елена Бетехтина.
Самый счастливый директор Елена БетехтинаВ новом корпусе открыто несколько новых образовательных направлений (кроме дополнительного набора на якорную специальность «Живопись»):
- архитектура (предпрофессиональная программа);
- компьютерное композиционное моделирование;
- скульптура;
- основы дизайна;
- предвузовская подготовка для поступающих на художественные специальности;
- анимация (перекладная, пластилиновая, 2D- и 3D-анимация);
- каллиграфия;
- скетчинг и фешен-иллюстрация.
Студия анимации: здесь ребята учатся создавать мультфильмы
В самой большой аудитории с панорамными окнами — мастерская скульптуры, лепки и керамики. Именно в скульптурную мастерскую будет набрана отдельная группа детей с ограниченными возможностями«Это будет дом для творчества, для креатива, для дизайна. Мы видим, как сегодня в Челябинске меняется пространство, меняется атмосфера. Я уверен, что будущее — за теми детьми, которые будут здесь заниматься. Именно они будут делать Челябинск красивым, современным, лучшим», — поздравил всех присутствующих вице-губернатор Вадим Евдокимов.
Вице-губернатор Вадим Евдокимов и председатель челябинского Союза художников Геннадий Жихарев
«Здесь будут расти новые челябинские таланты, и мы рады, что можем этому способствовать», — заявил Борис Видгоф, который не брал с администрации Челябинска арендную плату за летние месяцы, пока в школе шел ремонт.
Оборудован современный конференц-зал для лекториев, мастер-классов, творческих встреч. В новом корпусе открылась первая Детская художественная галерея — белая, просторная и современная, с мобильными экспозиционными конструкциями. Сегодня здесь открылась персональная выставка воспитанницы школы 15-летней Вики Аксеновой и ее педагога, графика Любови Серовой.
Работы Виктории Аксеновой, сделанные на летнем пленэре в Троицке, произвели на педагогов огромное впечатление
Благодаря открытию нового корпуса в Детской художественной школе искусств смогут учиться больше 1200 ребят.