В Челябинcке открылся новый корпус Детской художественной школы искусств

Теперь знаменитая «художка» сможет принять в два раза больше учеников и открыть новые образовательные направления

Неподалеку от челябинской детской школы «Трактор», в бывшем бизнес-центре компании «Бовид» открылся новый корпус Детской художественной школы искусств. За лето был начат и закончен ремонт четырехэтажного здания. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия в присутствии вице-губернатора Челябинской области Вадима Евдокимова и предпринимателя Бориса Видгофа.

«Сегодня день, когда сбылась мечта. Мечта многих детей города, наших педагогов. Еще в марте этого года мы даже мечтать не могли о таком подарке. Но так бывает: когда очень сильно чего-то хочешь, в силу вступает закон притяжения. Мы безумно рады и благодарны всем, кто причастен к этому событию»,

— говорила на торжественной церемонии директор Детской художественной школы искусств Елена Бетехтина.



Конкурс в старейшую и самую популярную в городе школу искусств, выпускники которой поступают в ведущие академии художеств и архитектурные институты, — стабильно больше четырех человек на место. Историческое здание на Свердловском проспекте физически не в состоянии вместить всех желающих учиться живописи. Поэтому новое просторное (3000 квадратных метров) помещение стало для школы чудесным подарком к 55-летию, которое отмечается в этом году.

Самый счастливый директор Елена Бетехтина

архитектура (предпрофессиональная программа);

компьютерное композиционное моделирование;

скульптура;

основы дизайна;

предвузовская подготовка для поступающих на художественные специальности;

анимация (перекладная, пластилиновая, 2D- и 3D-анимация);

каллиграфия;

скетчинг и фешен-иллюстрация.

В новом корпусе открыто несколько новых образовательных направлений (кроме дополнительного набора на якорную специальность «Живопись»):

Студия анимации: здесь ребята учатся создавать мультфильмы



Что особо ценно: ряд новых направлений будет доступен и не вполне художественно образованным взрослым, желающим слепить, к примеру, дизайнерский горшок или нарисовать авторский мультик. Мастерская скульптуры с панорамными окнами и всем необходимым оборудованием для обучения и творчества, печами для обжига, специализированными сушками для работ из глины.

В самой большой аудитории с панорамными окнами — мастерская скульптуры, лепки и керамики. Именно в скульптурную мастерскую будет набрана отдельная группа детей с ограниченными возможностями

«Это будет дом для творчества, для креатива, для дизайна. Мы видим, как сегодня в Челябинске меняется пространство, меняется атмосфера. Я уверен, что будущее — за теми детьми, которые будут здесь заниматься. Именно они будут делать Челябинск красивым, современным, лучшим»,

— поздравил всех присутствующих вице-губернатор Вадим Евдокимов.





Вице-губернатор Вадим Евдокимов и председатель челябинского Союза художников Геннадий Жихарев

«Здесь будут расти новые челябинские таланты, и мы рады, что можем этому способствовать»,

— заявил Борис Видгоф, который не брал с администрации Челябинска арендную плату за летние месяцы, пока в школе шел ремонт.

Оборудован современный конференц-зал для лекториев, мастер-классов, творческих встреч. В новом корпусе открылась первая Детская художественная галерея — белая, просторная и современная, с мобильными экспозиционными конструкциями. Сегодня здесь открылась персональная выставка воспитанницы школы 15-летней Вики Аксеновой и ее педагога, графика Любови Серовой.

Работы Виктории Аксеновой, сделанные на летнем пленэре в Троицке, произвели на педагогов огромное впечатление

Благодаря открытию нового корпуса в Детской художественной школе искусств смогут учиться больше 1200 ребят.