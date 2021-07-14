В частном Челябинском театре устроят mini-фестиваль искусств

Приедут актеры, музыканты и перформеры из разных городов

Челябинский mini Театр притягивает к себе творческих и концептуальных людей со всей страны. В конце июля здесь проведут капустник-воркшоп с актерскими мастер-классами, музыкальными сессиями и уроками современной хореографии.

Три дня вокруг и внутри mini Театра будет экспериментальная музыка и танцы на улице, фортепианный минимализм и урок игры на огромной трубе диджериду, природная импровизация на синтезаторах, колокольчиках и варганах, сеты необычных групп из Ижевска, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Плюс мастер-класс по контактной импровизации и совместной актерской игре от главного «кота» Молодежного театра Вячеслава Косарева и танцевальная сессия Екатерины Галановой (студия Deep vision). Билеты можно брать на каждое событие в отдельности или на все и сразу.





«Мероприятие открыто для всех желающих, это фестиваль театра, музыки и танца, днем проходят мастер классы спонтанной музыкальной импровизации, актерского мастерства и современной хореографии, а по вечерам на улице играют диджеи»,— делится подробностями режиссер театра Александр Черепанов.