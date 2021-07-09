В Ботаническом саду ЧелГУ расскажут о вирусах и скандинавской мифологии

На лекторий приглашают всех желающих

В понедельник, 12 июля, в Ботаническом саду ЧелГУ пройдут встречи в рамках лектория «Зеленый понедельник». Идея лектория в том, что все желающие могут пообщаться с преподавателями вуза в неформальной обстановке и узнать что-то новое для себя на лекциях.



В этот раз слушателей приглашают посетить лекции на темы «Вирусы и человек. Противостояние длиной в тысячелетия», «Дорогами троллей: скандинавская литературная сказка вчера, сегодня, завтра» и принять участие в экономическом квесте.

На лектории выступят магистрант биологического факультета Юлия Чумачева, доцент историко-филологического факультета Александр Полушкин и студент института образования и практической психологии ЧелГУ Юлия Петрова. Квест для гостей организуют студенты экономического факультета вуза.

Отметим, что подобные встречи на территории Ботанического сада будут проводить всё лето по понедельникам. Особенно лекции популярны среди абитуриентов, которые планируют поступить в ЧелГУ. Постоянным посетителям лектория обещают подарить сувениры с символикой университета.

Автор текста: Карина Абдулина