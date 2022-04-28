В ближайшие два месяца закроется половина кинотеатров

Член Совета Ассоциации киновладельцев России Александр Одольский не исключил, что будет разрешен серый прокат по образцу серого импорта

«Критический недостаток репертуара повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов. В текущих условиях у российских продюсеров и кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объем фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно»,

— говорится в заявлении.

«Я боюсь, что очень многие кинотеатры сейчас будут закрываться. В городах с населением меньше 500 тысяч это точно произойдет. С уходом западных компаний у нас складывается ситуация, когда мы начинаем работать в убыток. Нам покрывать нечем. Сколько эта ситуация продлится, я не знаю»,

— рассказал бизнесмен.

«Работаем с российскими премьерами, с продукцией тех западных компаний, которые продлили прокат — но у них не очень большие бюджеты и нет яркой рекламной кампании. Плюс повторный прокат. Неплохо работает Пушкинская карта, которая действует, правда, только на фильмы, утвержденные Минкультом РФ, — как правило, это картины, снятые при поддержке Фонда кино. Но это все, конечно, не компенсирует убытки от ухода с рынка крупнейших киноконцернов. Месяца два протянут кинотеатры, но не дольше»,

— говорит Александр Одольский.

«Если правительство разрешает серый импорт, то почему не разрешить серый прокат? Сегодня пиратство — это уголовное преступление, очень серьезная ответственность и риски. Но если на уровне правительства будет разрешено демонстрировать картины без разрешения правообладателя, появится условный дистрибьютор при Минкульте РФ, например, — тогда будет другой разговор. Пока ни в одном челябинском кинотеатре пиратские ленты в прокат не попадали»,

— рассуждает владелец «Мегаполиса».

27 апреля Ассоциация киновладельцев России выступила с заявлением, в котором констатировала, что, если в ближайшие тридцать дней не предпринять срочных мер по поддержке отрасли, половина кинотеатров в России закроется.В Челябинской области в конце марта закрылись два кинотеатра : «Октябрь» в Кыштыме и «Космос» в Златоусте. Владелец Сергей Мунтян прокомментировал свое решение так:В Челябинске пока все кинотеатры работают, но ситуация лучше не становится. По мнению директора РЦ «Мегаполис», члена Совета Ассоциации киновладельцев России Александра Одольского, выручка челябинских кинотеатров упала на 50 процентов, и если в прокате не появится блокбастеров, равных голливудским, или высокобюджетных российских картин, кинотеатры долго не протянут:В профессиональном киносообществе уже не кажется такой безумной идея запускать в прокат пиратские фильмы. Например, «Бэтмена» и «Не смотрите наверх» на днях показывали в некоторых московских кинотеатрах.Вот данные по сборам челябинских кинотеатров в декабре 2021 года и в марте 2022 года (по информации сервиса ekinobilet.fond-kino):

В декабре 2021 года пять лидеров проката в челябинских кинотеатрах дали кассовый сбор — больше 40 миллионов рублей.

В марте 2022 года пять лидеров проката собрали в Челябинске чуть больше 15 миллионов рублей.

«Мы понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае к концу лета спасать уже будет некого и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета Российской Федерации»,

— говорится в заявлении Ассоциации киновладельцев.