«Критический недостаток репертуара повлечет за собой падение выручки кинотеатров более чем на 80 процентов и приведет к закрытию минимум 50 процентов кинозалов. В текущих условиях у российских продюсеров и кинопроизводителей впервые появилась возможность работать на рынке с полным отсутствием конкуренции. Но заместить объем фильмов, резко ушедших из проката, в краткосрочной перспективе невозможно», — говорится в заявлении.
В Челябинской области в конце марта закрылись два кинотеатра: «Октябрь» в Кыштыме и «Космос» в Златоусте. Владелец Сергей Мунтян прокомментировал свое решение так:
«Я боюсь, что очень многие кинотеатры сейчас будут закрываться. В городах с населением меньше 500 тысяч это точно произойдет. С уходом западных компаний у нас складывается ситуация, когда мы начинаем работать в убыток. Нам покрывать нечем. Сколько эта ситуация продлится, я не знаю», — рассказал бизнесмен.
В Челябинске пока все кинотеатры работают, но ситуация лучше не становится. По мнению директора РЦ «Мегаполис», члена Совета Ассоциации киновладельцев России Александра Одольского, выручка челябинских кинотеатров упала на 50 процентов, и если в прокате не появится блокбастеров, равных голливудским, или высокобюджетных российских картин, кинотеатры долго не протянут:
«Работаем с российскими премьерами, с продукцией тех западных компаний, которые продлили прокат — но у них не очень большие бюджеты и нет яркой рекламной кампании. Плюс повторный прокат. Неплохо работает Пушкинская карта, которая действует, правда, только на фильмы, утвержденные Минкультом РФ, — как правило, это картины, снятые при поддержке Фонда кино. Но это все, конечно, не компенсирует убытки от ухода с рынка крупнейших киноконцернов. Месяца два протянут кинотеатры, но не дольше», — говорит Александр Одольский.
В профессиональном киносообществе уже не кажется такой безумной идея запускать в прокат пиратские фильмы. Например, «Бэтмена» и «Не смотрите наверх» на днях показывали в некоторых московских кинотеатрах.
«Если правительство разрешает серый импорт, то почему не разрешить серый прокат? Сегодня пиратство — это уголовное преступление, очень серьезная ответственность и риски. Но если на уровне правительства будет разрешено демонстрировать картины без разрешения правообладателя, появится условный дистрибьютор при Минкульте РФ, например, — тогда будет другой разговор. Пока ни в одном челябинском кинотеатре пиратские ленты в прокат не попадали», — рассуждает владелец «Мегаполиса».
Вот данные по сборам челябинских кинотеатров в декабре 2021 года и в марте 2022 года (по информации сервиса ekinobilet.fond-kino):
В декабре 2021 года пять лидеров проката в челябинских кинотеатрах дали кассовый сбор — больше 40 миллионов рублей.
В марте 2022 года пять лидеров проката собрали в Челябинске чуть больше 15 миллионов рублей.«Мы понимаем, что решения по спасению кинопоказа необходимо принимать в течение ближайших 30 дней. В противном случае к концу лета спасать уже будет некого и мы лишимся отрасли, на модернизацию которой и производство контента для нее за 10 лет было потрачено более 60 млрд рублей из бюджета Российской Федерации», — говорится в заявлении Ассоциации киновладельцев.