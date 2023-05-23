Челябинская библиотека «Точки удивления» за время своего существования накопила огромный опыт по работе с инвалидами всех категорий. Сотрудники библиотеки постоянно разрабатывают новые формы работы и с удовольствием делятся знаниями с коллегами. Проект «3D-музей на колесах» придуман с целью обеспечить доступ слепых и лиц с нарушением зрения или иными ограниченными способностями к печатной информации. Он реализуется в рамках национального проекта «Культура» и его компонента — проекта «Творческие люди».
«Реабилитация и абилитация людей с ОВЗ является важной задачей для сотрудников и одним из приоритетных направлений нашей библиотеки. Создавая безбарьерную среду, возможно влиять на более качественное развитие способностей незрячих. Кроме того, при отсутствии барьеров посетителям доступна максимальная интеграция в общество», — отмечает директор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых — Кристина Пименова.
В ходе практикума в Еманжелинске специалисты Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых познакомят участников встречи с различными инновационными формами и методами работы с читателями с ОВЗ.
Завершением мероприятия станет передача 3D-моделей фигурок героев книг, которые были изготовлены по заказу Межпоселенческой Центральной библиотечной системы Еманжелинского района.
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