Челябинская библиотека «Точки удивления» за время своего существования накопила огромный опыт по работе с инвалидами всех категорий. Сотрудники библиотеки постоянно разрабатывают новые формы работы и с удовольствием делятся знаниями с коллегами. Проект «3D-музей на колесах» придуман с целью обеспечить доступ слепых и лиц с нарушением зрения или иными ограниченными способностями к печатной информации. Он реализуется в рамках национального проекта «Культура» и его компонента — проекта «Творческие люди». 

«Реабилитация и абилитация людей с ОВЗ является важной задачей для сотрудников и одним из приоритетных направлений нашей библиотеки. Создавая безбарьерную среду, возможно влиять на более качественное развитие способностей незрячих. Кроме того, при отсутствии барьеров посетителям доступна максимальная интеграция в общество», — отмечает директор Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых — Кристина Пименова.
В ходе практикума в Еманжелинске специалисты Челябинской областной специальной библиотеки для слабовидящих и слепых познакомят участников встречи с различными инновационными формами и методами работы с читателями с ОВЗ.

Завершением мероприятия станет передача 3D-моделей фигурок героев книг, которые были изготовлены по заказу Межпоселенческой Центральной библиотечной системы Еманжелинского района.